Україна перетворилась на одну з найзамінованіших країн світу: ворог мінує навіть одяг та іграшки

Знешкодити ці міни і розтяжки в десятки разів довше і складніше, ніж замінувати.

Вісім років війни і півтора місяця повно-масштабної агресії Росії перетворили Україну на одну з найбільш замінованих країн світу. За оцінками уряду, щодня українські сапери знешкоджують по 4-5 тисяч вибухо-небезпечних предметів. Відступаючи - рашисти густо замінували територію і житлові будинки мирних українців. До того ж, знешкодити ці міни і розтяжки в десятки разів довше і складніше, ніж замінувати. Українська влада планує залучити іноземних фахівців. І вже почала роботу над створенням Міжнародного центру розмінування. Крім того, уряд планує розробити державну протимінну стратегію. Це не лише про пошук і знешкодження вибухонебезпечних предметів, але й про вивчення цієї теми в школах.

Про це йдеться в ТСН.

Поки лише для того, щоб очистити від мін столичний регіон знадобиться як мінімум рік, заявили у військово-цивільній адміністрації. Нині сапери прочесали трохи менше третини визволених територій. Насамперед - чистять від залишків війни автошляхи, інфраструктурні об'єкти і поля, щоб аграрії швидше почали посівну.

Щоб роботи прискорились на Київщину приїхали сапери з різних куточків України. Кажуть, заміновані розтяжки російські нелюди лишили в квартирах і під одягом, і навіть у дитячих іграшках. А в селі під Бородянкою виявили авіабомбу. Таку ж, якими російська армія нищила центр містечка і скидала просто на багатоквартирні висотки.

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На одному із майданчиків Бородянки авіабомб впало аж чотири, і лише одна не розірвалась. Інші лишили по собі неймовірної величини вирви. Тут поряд церква, дитячий та спортивний майданчик. Снаряди прийняла земля і вберегла будівлі від розльоту осколків. Росіяни клали снаряди так кучно, бо думали, що тут школа, кажуть місцеві. На щастя її давно перебудували в іншому місці.

Нерозірвану авіабомбу пильно оглядає Артем, який керує групою піротехніків і тому першим підходить до небезпечної знахідки. Нині головне визначити чи можна її транспортувати на спецмайданчик для знищення чи доведеться підривати прямо тут. «Відбитий підривник спереду, тож вона не вибухнула у них», - констатує Артем.

Це значить перевозити можна, тож її обережно вантажать на погрузчик і майже затамувавши подих підіймають. Це ще не найбільший снаряд, з яким доводилось працювати Артему. Його група піротехніків прибула на підмогу з Рівного. За тиждень роботи такого надивились, що хоч книжки пиши. «Якщо заходимо в приміщення, знімаємо розтяжки і під одягом розтяжки знаходять, і в банках. Мінували все -речі, іграшки дитячі», - додають вони.

Українська влада вже почала роботу над створенням Міжнародного центру розмінування

Тепер справа за Віктором, який і везе небезпечний вантаж на майданчик для знищення. У такій роботі є свої правила. «Є визначена швидкість руху для перевезення вибухонебезпечних предметів. Це 20 км на годину. Визначено, що з такою швидкістю рухаєшся, вони не мають спрацювати. Треба просто з повагою ставитись до цих боєприпасів і все», - кажуть військові.

Поки авіабомба долає свій останню путь, піротехніки беруться за металошукачі. Вони мають прочесати аж 50 гектарів сільськогосподарських угідь Олександра. Фермер помітно нервує, адже через війну не змогли підживити озиму. Бо механізатори навідріз відмовились виходити в поле, поки його не перевірять сапери. А нині вже час сіяти. «Час у нас тоже обмежений у аграріїв, якщо ми зараз у голу землю не вкинемо - не можемо розраховувати на врожай. Дуже квапимось, бо це якраз час, що вже волога є і нам треба заходити в поле, а ми не можемо», - кажуть фермери.

Слідом за саперами ідуть аграрії і збирають смертоносне залізячча із українських чорноземів. Аби техніка безпечно попрацювала на полі. Таких залишків від війни лише на Київщині позбирали не одну тонну. У військово-цивільній адміністрації вже спрогнозували, аби розмінувати усі деокуповані території, а це понад 700 тисяч кілометрів, знадобиться не меньше року. І це за умови, якщо гаряча фаза війни знову не зміститься ближче до столиці.

Сапери на Київщині знайшли заміновані розтяжки під одягом та у іграшках

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