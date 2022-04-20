Україна перевіряє застосування окупантами хімічної зброї

Зеленський звинуватив Росію у використанні "нетрадиційної зброї".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі перевіряється застосування росіянами хімічної зброї.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю BFM TV.

Коментуючи битву на Донбасі, яка є новою військовою метою росіян, президент вказав, що російські сили "ще не мобілізували всі свої засоби" у цій боротьбі, що викликає побоювання щодо її посилення.

Зеленський також звинуватив Росію у використанні "нетрадиційної зброї", яке доведеться розглядати в міжнародних судах.

"Ми перевіряємо застосування росіянами хімічної зброї. Ми повинні взяти зразки, які будуть вивчені спеціалістами. Лише тоді ми зможемо сказати, чи використовувалась така зброя і як", — підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти військовополонених РФ на захисників і цивільних Маріуполя.

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