Україна переймає досвід країн світу в організації безпечних укриттів, хоча найтехнологічніший бункер створив українець

У багатьох країнах будують бункери навіть попри відсутність реальної загрози. Проєкт найтехнологічнішого бункера в світі належить українцеві. 2021 року в Каліфорнії проєкт Сергія Махна відзначили нагородою, яка в світі архітектури прирівнюється до "Греммі" чи "Оскара".

Через конфлікт із палестинцями ізраїлітяни десятки років живуть із повітряними тривогами, тож облаштовують рятівні кімнати ледь не в кожній оселі. Обов'язкові умови - бетонні стіни, залізні віконниці та система фільтрації повітря. Відтер і в Україні намагаються підхопити досвід Ізраїлю, йдеться в ТСН.

Проєкт нових безпечних багатоповерхівок вже погодили у Львові. Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

Архітектори запевняють, краще все ж робити безпечні кімнати на поверсі, а не в кожній квартирі. «Там точно повинно бути центральне провітрювання, там повинна бути система збереження продуктів, скоріше в цій кімнаті, а не деінде, тому що з неї виходити не потрібно і не варто», - зазначає архітектор Дмитро Аранчій.

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Тим часом у Верховній Раді реєструють законопроект про розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема у новобудовах. Головна вимога - готовність приймати населення до укриття на 12 годин.

«Звичайно, що підземні сховища вони в пріоритеті. Вони краще захищають. Вони можуть використовуватись. Вони можуть бути подвійного призначення, як ми вже говорили», - зазначають депутати.

Однак, як обладнати укриття у будівлях, які вже існують? В Ізраїлі біля таких багатоповерхівок встановили автономні бункери. Щоб дістатися до такого сховища мешканцю потрібно менше однієї хвилини. «Просто у дворі у нас бомбосховище. На вигляд залізобетонна коробка, насправді це інженерна споруда, продумана, в яку міститься, ну скажемо так, більшість мешканців з цих навколишніх будинків», - показують ізраїльтяни свої прихистки на випадок обстрілів.

У деяких країнах люди будують броньовані конструкції навіть попри відсутність загрози. Сьогодні проект найтехнологічнішого бункера в світі належить українцю - Сергію Махно. 2021 року у Каліфорнії його відзначили нагородою, яка в світі архітектури прирівнюється до «Греммі» чи «Оскару». «Бункер на майже 3000 квадратних метрів під землею - це проєкт, який повністю автономний, тобто всі кімнати починаючи з медичної кімнати, город, зона медитації і навіть зона для вигулу собак», - розповідає Сергій.

У такому сховищі можна прожити понад три роки. Продумані навіть лампи, що симулюють сонячне світло, щоб люди почувалися як удома. «Лед-екрани, які повністю імітують природу: вітер, хмари, дощ; можуть йти якийсь легенький сніг. Тобто на екранах це все проектується», - розповідає архітектор.

Унікальні, найтехнологічніші та квартирні – якими бувають укриття у світі

Цей проєкт буде втілений в життя в одному зі штатів Америки, але де саме поки таємниця. В Україні, переконаний Сергій, усі замисляться тепер бодай про невеликий безпечний простір у власних оселях. «В мене був винний погреб на 35 чи 40 см заглиблені - це нічого… Хоча б на 3 метри, це хоча б», - каже Сергій.

Щодо новобудів - попит на квартири із укриттям має вплинути на будівельний ринок швидше, ніж офіційні розпорядження.

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