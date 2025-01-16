Україна перейшла на новий етап війни: Маломуж пояснив важливість атак вглиб Росії

Україна вже перейшла до системи періодичних масованих ударів, насамперед по російських аеродромах з літаками Ту-95, Ту-160, а також об'єктах військово-промислового комплексу, зокрема заводах із виробництва вибухових матеріалів і снарядів. І вже є наслідки цих атак. Адже це є одним з найважливіших напрямків українського спротиву РФ.

Про це генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "24 Каналу".

Маломуж зазначив, що Росія також намагається просуватися на Покровському й Курахівському.напрямках, а також відтіснити українські війська в Курській області. І поспішає, адже кремлівський очільник окреслив конкретне завдання.

"Путін поставив конкретне завдання – до 20 січня захопити Покровськ і рухатися на Краматорськ, а також відтіснити українські війська з Курщини. Це йому потрібно для того, щоб мати набагато виграшніші переговорні позиції", – сказав Маломуж.

Однак українські сили чинять спротив росіянам на всіх напрямках. Також важливим складником цього опору є удари вглиб російської території.

Маломуж вважає, що Україна вже перейшла до системи періодичних масованих ударів, насамперед по російських аеродромах, де розміщуються літаки Ту-95, Ту-160, які здійснюють пуски ракети по Україні.

"Вже є наслідки цих атак: якщо раніше росіяни запускали по 100-150 ракет, то в останній масований обстріл України – лише близько 40 ракет. Це вказує на те, що ми рухаємося правильним шляхом, ліквідуючи об'єкти, які створюють загрози", – підкреслив він.

Маломуж нагадав, що вже уражено пускові установки ракет, аеродроми стратегічної і тактичної авіації, нафтопереробні підприємства та нафтобази, які забезпечують літаки, бронетехніку, пускові установки безпілотників, об'єкти промисловості Росії.

"Ми переходимо на новий етап ведення війни: завдаємо ударів в глибині Росії та нейтралізуємо стратегічні об'єкти і відповідно військові спроможності ворога щодо здійснення атак по території України", – сказав Маломуж.

Він зазначив, що ЗСУ на фронті не лише обороняються, а й контратакують у Курській області. Це, на думку генерала армії, важливий для переговорного процесу фактор.

Нагадаємо, напередоні в РФ дрони атакували пороховий завод під Тамбовом, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії.

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