Україна пережила масований обстріл: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 16 жовтня в більшості областей України минула з обстрілами. Росіяни атакували міста дронами та ракетами.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельницька область: вночі ворог атакував регіон "шахедами". В області працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає.

Полтавщина: вночі ворог атакував ракетами та БпЛА Миргородський район.

Влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждали троє людей, серед них — десятирічна дитина. Всі доправлені до лікарні. Загиблих немає.

Кіровоградщина: вночі ворог тероризував область ракетами і дронами.

Працювало ППО. Є збиття, дані щодо влучань уточнюються. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли (5 вибухів). Ворог двічі запускав некеровані авіаційні ракети — вибухи зафіксовано у Семенівській та Новгород-Сіверській громадах.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 2 мінометних обстріли Краснопільської громади. Зафіксовано 13 вибухів. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Краснопільська громади. Без наслідків.

Запорізька область: окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах області.

Зафіксовано 111 артобстрілів.

Внаслідок артудару військовослужбовців РФ по Малій Токмачці поранення отримала 76 річна жінка.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина: вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району.

П'ять разів ворог бив по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та РСЗВ "Град".

У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт, сквер. Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

Вчора вдень ворог скерував важку артилерію на два райони Дніпропетровщини. Нікопольський та Криворізький.

Через обстріл були знеструмлені й деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району; фахівці відновили мережі.

Харківщина: минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди Богодухівського району, Вовчанські Хутори, Гатище, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Вчора зранку у смт Борова Ізюмського району госпіталізована 65-річна жінка, яка зазнала поранення внаслідок обстрілу.

Ввечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

У с. Кам'янка Ізюмського району хлопець 14 років наступив на міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з травматичною ампутацією стопи.

Луганщина: зросла кількість авіаційних ударів ворога по визволених селах.

За добу противник здійснив 136 обстрілів (563 снаряди).

Донеччина: минулої доби під вогнем перебували 18 населених пунктів.

Пошкоджено 25 житлових будинків (з них 3 – багатоквартирні), цех ТОВ "Універсал-Керам", господарча споруда, гараж, 3 цивільних автомобіля, ЛЕП, трансформаторна підстанція, будівля Палацу культури, вантажний автомобіль, церква, котельня, газова труба.

На Донеччинаі за добу: 4 поранених.

Миколаївщина: вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів та з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади та його узбережжю. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері зафіксовано ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 97 обстрілів (514 снарядів), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (40 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 31 населеного пункту області; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні.

Минулої ночі внаслідок удару по Кізомису, під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель.

Його з важкими травмами госпіталізували. Медики провели операцію і продовжують боротися за його життя.

Вчора зранку окупанти знову обстріляли Херсонщину з авіації. Випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури.

Ще 21 КАБ випущено по восьми населених пунктах Бериславського та Херсонського районів.

Росіяни вкрили вогнем Золоту Балку. Зафіксовано близько 28 "прильотів".

Було влучання у приватний будинок і господарські споруди. Також пошкоджено будівлю дитячого садка.

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