Україна пережила нічну атаку росіян: яка ситуація у регіонах зранку

На Херсонщині за добу - шестеро загиблих.

Ніч проти 17 листопада у більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: вчора під час ранкової повітряної тривоги в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.

Крім того, на території продовольчих складів є ушкодження від уламків. Збитки встановлюються.

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (15 вибухів). Ворог із мінометів стріляв по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина: вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано 3 вибухи. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська громади. Без наслідків.

Запорізька область: 118 ударів за добу — росіяни вели вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області. Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: понад 15 ворожих снарядів за вчорашній день прилетіло на Нікопольщину.

Агресор вчинив два обстріли – бив з важкої артилерії по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджена лінія електропередач.

Вночі російська армія знов била по Нікопольщині. З артилерії спершу ворог поцілив по районному центру. Потім – по одному з сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина: вночі ворог обстріляв смт. Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, горіла господарча споруда. Постраждалих немає.

Також ворог обстріляв м. Куп’янськ, пошкоджено 3 приватні будинки та 2 господарчі споруди. Вчора ворог завдав удару КАБ по смт Борова Ізюмського району. Пошкоджено будівлі Державної пожежно-рятувальної частини, 2 автомобілі.

Луганщина: ворог вчора безуспішно спробував штурмувати наші позиції в Білогорівці. Не мають успіху росіяни й у Серебрянському лісі, тому практично щодоби здійснюють туди авіаційні нальоти.

За добу противник здійснив 137 обстрілів (531 снаряд).

Донеччина: під вогнем минулої доби — 8 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, Покровськ, с.Антонівка, с.Орлівка, с.Соловйове

Пошкоджено житловий будинок, мережа теплопостачання, трансформатор, електромережа 35 кВт, складське приміщення, магазин. За добу на Донеччині: 2 поранених.

Одещина: вночі противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed".

В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах кількох областей, серед яких і Одеська.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

Вчора ворожі обстріли фіксувалися по відкритій території сіл Солончаки та Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також вчора під артилерійським вогнем було м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 58 обстрілів (347 снарядів), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (43 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 22 населених пунктів області; адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі; медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Канонада не стихала! Ворог обстріляв Херсон і області! Травмовані помирають в лікарнях

Вчора ворог вдарив по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців. Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він перебував у будівлі. До лікарні каретою "швидкої" доправили 54-річну жінку. Потерпілій надають допомогу.

Також вчора російська армія масовано вдарила по Білозерці. Дві людини загинуло, ще троє – поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Наразі Білозерка і навколишні села без електропостачання.

В результаті масованого артилерійського обстрілу Херсона вчора — троє загиблих і шестеро поранених.

Ворог бив по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів міста. Пошкоджено будинки, автомобілі, АЗС та автомийку.

Наймолодша поранена – 15-річна дитина. Вона потрапила під обстріл разом зі своєю родичкою, 52 років. Обох потерпілих шпиталізували.

Через російські обстріли Херсон частково знеструмлено. Без світла залишилися деякі райони міста. Всього за добу в області: 6 людей загинули, ще 10 — дістали поранення, з них одна — дитина.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову атакували українські міста. Про всі подробиці атаки читайте у новині.

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