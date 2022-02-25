Зараз Україна переживає те, що Європа під час Другої світової війни - Зеленський

Зараз Україна переживає те, що Європа під час Другої світової війни - Зеленський

"Наша держава другий день зазнає потужних бойових ударів", сказав Зеленський.

Вранці 24 лютого Російська Федерація напала на Україну. Наша держава зараз переживає те, що Європа давно бачила під час Другої світової війни.

Про це він сказав під час відеозвернення 25 лютого.

Український президент розповів, що другий день міста нашої держави зазнають потужних ракетно-бомбових ударів, авіанальотів, за участі танкових колон РФ.

"Це максимально схоже на те, що Європа бачила під час Другої світової війни і про що говорила: "Ніколи знову". Але ось це є, знову є. Зараз, у 2022 році, через 75 років, після завершення Другової світової війни", - сказав Зеленський.