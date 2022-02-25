Зараз Україна переживає те, що Європа під час Другої світової війни - Зеленський

"Наша держава другий день зазнає потужних бойових ударів", сказав Зеленський.
Вранці 24 лютого Російська Федерація напала на Україну. Наша держава зараз переживає те, що Європа давно бачила під час Другої світової війни.
Про це він сказав під час відеозвернення 25 лютого.
Український президент розповів, що другий день міста нашої держави зазнають потужних ракетно-бомбових ударів, авіанальотів, за участі танкових колон РФ.
"Це максимально схоже на те, що Європа бачила під час Другої світової війни і про що говорила: "Ніколи знову". Але ось це є, знову є. Зараз, у 2022 році, через 75 років, після завершення Другової світової війни", - сказав Зеленський.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.