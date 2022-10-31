Україна під обстрілами РФ: на Банковій відреагували на масовану ракетну атаку окупантів

Зранку 31 жовтня у багатьох регіонах лунають вибухи через атаки РФ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовану ракетну атаку росіян, яку окупаційні війська здійснили ранком 31 жовтня по Україні.

Про це Єрмак написав у Telegram.

Голова ОПУ наголосив, що Україна неодмінно витримає, натомість покоління росіян будуть розплачуватися за злочини РФ в Україні.

Єрмак закликав міжнародну спільноту відреагувати на чергову атаку Росії на мирні об‘єкти, надавши Україні більше зброї, і запровадивши проти РФ ще жорсткіші санкції.

"російські невдахи продовжують воювати з мирними об‘єктами. Ми витримаємо, а їх ганьба коштуватиме цілим поколінням росіян дуже дорого. Продовжуємо працювати в тилу і на фронті. Зброя, санкції, покарання ворога", - йдеться в його повідомленні.

Атака росіян 31 жовтня

Уранці понеділка, 31 жовтня, в регіонах України було оголошено масштабну повітряну тривогу. За попередніми даними, армія РФ випустила по Україні 15 ракет з акваторії Каспійського моря.

Незадовго після цього вибухи пролунали у Києві. Частина столиці залишилися без світла, в деяких районах немає води, повідомив міський голова Кличко.

Керівник ОВА Кулеба повідомив, що в області працює ППО, ракетна атака триває.

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Також повідомляється про "прильоти" у Харкові. Російські військові вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові, повідомив міський голова Терехов.

У Черкаській області, як заявив керівник ОВА Табурець, окупанти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури регіону.

По місту Запоріжжя також було завдано удару. Російські окупанти атакували об‘єкт критичної інфраструктури, в місті виникли відключення електроенергії, повідомив в.о міського голови Куртєв.

На Вінниччині ППО збила російську ракету, але її уламки впали на цивільні об’єкти, повідомив керівник ОВА Борзов. Загиблих і поранених немає.