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Україна під ракетним ударом зі стратегічних бомбардувальників: у Запоріжжі чути вибухи

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Україна під ракетним ударом зі стратегічних бомбардувальників: у Запоріжжі чути вибухи

Росіяни ракетами обстрілюють Україну / Фото: Associated Press

Українців закликають бути в укриттях.

Російські терористи у вівторок, 27 червня, завдають ракетних ударів зі стратегічних бомбардувальників по території України. У Запоріжжі чути вибухи. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та запорізькі телеграм-канали. 

У Повітряних силах повідомили, що стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 здійснили пуск ракет у напрямку Запоріжжя. Також регіон під обстрілом балістичних ракет. 

"Залишайтесь в укриттях! Зафіксовано рух ще кількох Ту-22М3 в акваторію Азовського моря!", - попередили в ЗСУ. 

Напередодні у ПС ЗСУ повідомляли, що зафіксовано зліт 3-х Ту-22М3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Через це у частині України оголошено повітряну тривогу. 

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Окупанти ймовірно випустили ракети С-300.  Відомо про 3 загиблих та 42 поранених. 

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Дата публікації
Перегляди
3530
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