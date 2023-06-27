Україна під ракетним ударом зі стратегічних бомбардувальників: у Запоріжжі чути вибухи

Українців закликають бути в укриттях.
Російські терористи у вівторок, 27 червня, завдають ракетних ударів зі стратегічних бомбардувальників по території України. У Запоріжжі чути вибухи.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та запорізькі телеграм-канали.
У Повітряних силах повідомили, що стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 здійснили пуск ракет у напрямку Запоріжжя. Також регіон під обстрілом балістичних ракет.
"Залишайтесь в укриттях! Зафіксовано рух ще кількох Ту-22М3 в акваторію Азовського моря!", - попередили в ЗСУ.
Напередодні у ПС ЗСУ повідомляли, що зафіксовано зліт 3-х Ту-22М3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Через це у частині України оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Окупанти ймовірно випустили ракети С-300. Відомо про 3 загиблих та 42 поранених.
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