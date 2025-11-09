Україна планує масштабне замовлення Patriot у США — Зеленський

Patriot / © Twitter

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників.

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, Київ тісно співпрацює з міжнародними партнерами для посилення захисту українського неба від постійних російських атак безпілотниками. Водночас Велика Британія та низка союзників наразі виключають можливість відправлення винищувачів для патрулювання повітряного простору над центральною та західною частинами України — це одне з давніх прохань Києва.

“Ми хочемо замовити 27 систем Patriot у США. Але також європейські держави можуть тимчасово передати Україні свої комплекси”, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що робота над укріпленням ППО триває постійно, адже Росія все частіше атакує енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

На запитання журналістів The Guardian, чи роблять ЄС та Велика Британія достатньо для підтримки України, Зеленський відповів:

“Ніколи не буває достатньо. Достатньо — коли закінчується війна. І коли Путін розуміє, що повинен зупинитися”.

Президент також зазначив, що має теплі стосунки з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і перебуває у “постійних контактах” із Лондоном.

“Це не стосується його особисто”, — додав Зеленський, коментуючи питання недостатнього рівня допомоги.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про посилення української системи протиповітряної оборони новими комплексами Patriot, що стало результатом домовленостей із Німеччиною.