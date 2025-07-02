Україна почала незвично використовувати кулемет Другої світової: що відомо

M2 / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Українські військові активно використовують американський кулемет M2 Browning, відомий під прізвиськом «Ma Deuce», у війні проти Росії. Його встановлюють на дистанційно керовані бойові роботи, які застосовуються для вогневих атак і спостереження.

Про це повідомило видання Business Insider.

Кулемет M2 був розроблений наприкінці Першої світової війни відомим конструктором Джоном Браунінгом, однак на озброєння армії США його прийняли лише на початку Другої світової. З того часу ця зброя зазнала низки модернізацій і досі широко використовується не лише американськими, а й багатьма іншими арміями світу.

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У публікації зазначається, що кулемет M2 тепер став частиною «ери робототехніки». Його інтегрують у сучасні автономні платформи, які українські сили використовують для наближення до російських позицій та ураження цілей. Ці наземні роботи оснащують також гранатометами й вибуховими пристроями.

Одним з прикладів такого застосування є робот D-21-12, створений українською групою FRDM, яка спеціалізується на виробництві дронів і наземних бойових машин. Цей пристрій обладнано кулеметом калібру 50 (12,7×99 мм) і здатен рухатися зі швидкістю понад 9 км/год. У квітні 2025 року він був офіційно затверджений для бойового використання.

Ігор Кулакевич, менеджер з продукції FRDM, пояснив, що M2 був обраний як основне озброєння, оскільки його мають у наявності багато країн Заходу, отже, немає проблем з постачанням боєприпасів.

Генеральний директор FRDM Вадим Юник у коментарі для Business Insider зазначив, що робот був створений як відповідь на нагальну потребу зменшити ризики для військових під час виконання завдань на передовій. За його словами, пристрій також можна використовувати для евакуації поранених і як універсальну платформу для різного типу озброєння.

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Нагадаємо, нещодавно Україна заявила про намір вийти з Оттавської конвенції — міжнародного договору, який забороняє використання, виробництво, зберігання та передачу протипіхотних мін.