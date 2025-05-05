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- Війна
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Україна почала новий наступ у Курській області: у пропагандистів паніка
Представники російських ЗМІ стверджують, що українські військові прагнуть знищити мости через річку Сейм та її притоки, щоб ускладнити логістику військ РФ.
Російські пропагандисти та медіа повідомляють про спробу ЗСУ прорватися в Курську область. Зокрема, буцімто підірвано міст біля кордону.
Про це повідомляють Z-військори та місцеві ЗМІ.
За даними росіян:
в районі села Тьоткіне Глушківського району зафіксовано інтенсивні обстріли;
поблизу населеного пункту Званне було підірвано міст;
атаку було відбито, а українські підрозділи відкинуто.
“Користуючись поганими погодними умовами, ЗСУ намагаються підготувати атаку на ще одній ділянці в Курській області – на схід від Тьоткіно – у Глушківському районі. Машини розмінування намагаються робити проходи у мінних полях, щоб за ними знову відправити бронетехніку з десантом”, — пише канал «Операція z: Військори російської весни”.
Наразі офіційної реакції влади немає. Очікуємо на деталі.
Раніше Сирський поділився деталями щодо Курської операції.