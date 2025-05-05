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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
393
Час на прочитання
1 хв

Україна почала новий наступ у Курській області: у пропагандистів паніка

Представники російських ЗМІ стверджують, що українські військові прагнуть знищити мости через річку Сейм та її притоки, щоб ускладнити логістику військ РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курська операція

Курська операція / © ТСН.ua

Російські пропагандисти та медіа повідомляють про спробу ЗСУ прорватися в Курську область. Зокрема, буцімто підірвано міст біля кордону.

Про це повідомляють Z-військори та місцеві ЗМІ.

За даними росіян:

  • в районі села Тьоткіне Глушківського району зафіксовано інтенсивні обстріли;

  • поблизу населеного пункту Званне було підірвано міст;

  • атаку було відбито, а українські підрозділи відкинуто.

“Користуючись поганими погодними умовами, ЗСУ намагаються підготувати атаку на ще одній ділянці в Курській області – на схід від Тьоткіно – у Глушківському районі. Машини розмінування намагаються робити проходи у мінних полях, щоб за ними знову відправити бронетехніку з десантом”, — пише канал «Операція z: Військори російської весни”.

Наразі офіційної реакції влади немає. Очікуємо на деталі.

Раніше Сирський поділився деталями щодо Курської операції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
393
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