Україна почала переговори щодо недопущення повторення агресії Росії

Робоча група буде обговорювати, як зупинити російську агресію, та запобігти її повторенню.

В четвер, 17 серпня, Україна провела перше засідання робочої групи, яка буде реалізовувати девʼятий пункт української формули миру, а саме недопущення ескалації війни і повторення російської агресії.

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Про це інформує Пресслужба Офісу президента.

У повідомленні вказується, що зустріч проводили представники посольств країн Великої сімки, Євросоюзу та майже всіх країн, які приєдналися до декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що з початку підписання декларації до неї приєднались вже 15 країн. Крім того, Україна веде перемовини з США та Великою Британією щодо двосторонніх безпекових угод. Єрмак заявив, що найближчим часом подібні перемовини почнуться ще з кількома країнами.

Заступник голови ОП Ігор Жовква заявив, що робоча група буде обговорювати, як зупинити російську агресію, не допустити ескалації і якими мають бути превентивні заходи, щоб після перемоги України вона не повторилася.

На першому засідання учасники перемовин погодили свої подальші дії, а також висловили готовність залучати інші країни, зокрема представників Глобального Півдня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що координатор стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що у НАТО не обговорюють можливості вступу України до Альянсу за рахунок відмови від територій, які окупувала Росія.

Крім того, ми раніше інформували, що Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України.

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