Україна почала перехоплювати ініціативу на фронті: у WP пояснили причини

Ситуація на передовій на початку року продемонструвала динаміку, яку ще кілька місяців тому важко було спрогнозувати: українські сили почали звільняти більше територій, ніж вдається окупувати російській армії. Хоча ці успіхи поки що не є стратегічним проривом, вони свідчать про поступове виснаження наступального потенціалу ворога.

Про це йдеться у матеріалі аналітика Славека Загурського для видання WP Wiadomości.

Втрати РФ на фроні — що відомо

Згідно з даними аналізу, у квітні російські війська втратили контроль над приблизно 120 квадратними кілометрами територій. Для порівняння, у січні росіяни захопили понад 240 кв. км, але вже у лютому цей показник впав до 126 кв. км. Водночас Сили оборони України ще взимку почали нарощувати темпи деокупації: 140 кв. км у січні та 180 кв. км у лютому, переважно на південному напрямку.

Загалом за час великої війни Україна повернула під свій контроль близько 75–76 тисяч квадратних кілометрів. Наразі під окупацією залишається приблизно 18% площі країни (108–110 тис. кв. км), половину з яких Росія захопила ще до 2022 року. Аналітик зазначає, що квітневі успіхи дозволили повернути лише 0,02% території країни, тому подальше просування буде складним через щільні оборонні лінії.

Ключові проблеми армії РФ

Першим критичним фактором для Кремля стали кадрові втрати, які вже не вдається повністю компенсувати. За даними української сторони, протягом грудня–квітня Росія змогла мобілізувати близько 148 тисяч осіб, тоді як її втрати за цей же період склали майже 157 тисяч солдатів.

Автор підкреслює, що ще рік тому Кремль мав позитивний баланс набору. Проте зараз кількість добровольців у РФ значно скоротилася, а вартість підтримки темпів наступу постійно зростає.

Другим чинником виступає погода. Весняне бездоріжжя та розмоклий ґрунт традиційно гальмують логістику та рух важкої техніки. Через це темпи просування армії РФ впали до рекордно низьких значень.

«Минулого року росіяни просувалися на кілька сотень метрів на день, місцями до 1-2 кілометрів, але без безперервності та з частими відступами лінії фронту. Тому в середньому в районах бойових дій просування становило близько 150 метрів на день… Наразі середній темп просування знизився до 30-70 метрів на день, залежно від району бойових дій, і на південному фронті росіяни, як і раніше, відстають», — зазначає аналітик.

Політичне та психологічне значення

Попри те, що на фронті протистоять дві виснажені армії, здатність України перехоплювати ініціативу має важливе значення. Славек Загурський вважає, що зараз з’явилися перші ознаки того, що ЗСУ можуть диктувати умови на тактичному рівні.

«У найближчі місяці стане ясно, чи є ситуація на початку року лише короткостроковим наслідком погоди, втоми російських військ і ротації частин, чи це початок поступового уповільнення наступальних можливостей Росії. Поки що ситуація на фронті залишається стабільною, але вже місяць українці зберігають ініціативу і відвоювали більше території, ніж втратили», — підсумовує автор.

Нагадаємо, за поточних умов на фронті в Україні росіянам знадобиться понад 30 років, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей. Проте саме контроль над Донбасом є офіційною умовою диктатора РФ Володимира Путіна для припинення вогню.

Також російська армія не досягла жодного істотного прогресу на полі бою, а жодне велике місто не перейшло під контроль росіян. За даними експертів, російські війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прогресу за останній рік.

