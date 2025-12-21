Україна почала полювання на "тіньовий флот" РФ - NYT

Танкер / © Associated Press

Україна офіційно підтвердила серію успішних атак на нафтові танкери, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Про це пише NYT.

Українські дрони уразили чотири судна «тіньового флоту» в акваторіях Чорного та Середземного морів, нагадують журналісти.

Особливістю операцій стала їхня географія: три танкери були атаковані морськими дронами у Чорному морі, а ще один об’єкт уразили повітряні дрони в Середземному морі — на відстані понад 2000 км від українських кордонів. Крім того, за останні десять днів зафіксовано чотири влучання по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі.

Експерти виділяють кілька ключових цілей нової стратегії Києва:

удари спрямовані на здорожчання логістики, підвищення страхових тарифів та створення фінансових перешкод для російського нафтового експорту

оскільки нафта є основним джерелом доходів Кремля для ведення війни, Україна намагається максимально обмежити цей ресурс

атаки є закликом до західних партнерів посилити санкційний тиск на «тіньовий флот», який налічує сотні старих суден під іноземними прапорами

«Раніше Київ уникав ударів по нафтовій інфраструктурі через ризики для світових цін, проте нинішня зміна тактики свідчить про намір підірвати економічний фундамент російської агресії. Поєднання атак на танкери, НПЗ та платформи поступово звужує можливості Москви фінансувати бойові дії», — пише видання.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ.

А в ніч проти 12 грудня безпілотники атакували НПЗ у російському місті Ярославль, що за понад 700 кілометрів від державного кордону з Україною.