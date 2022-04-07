Україна починає відбудову звільнених від окупантів міст, держава надасть кошти для відновлення житла - Шмигаль

Першою чергою, будуть відновлювати критичну енергетичну інфраструктуру.

Україна починає поетапну відбудову звільнених від окупантів міст.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

Загалом, "Укрзалізниця" вже почала замовляти основні товари, необхідні для відбудови. Держава також надасть кошти для екстреного відновлення пошкодженого окупантами житла цивільних.

"Поетапний план готовий. Уряд уповноважив "Укрзалізницю" за рахунок державного бюджету замовляти всі основні товари для нагальних потреб, в тому числі будівельні матеріали. Держава надасть необхідні кошти для закупівлі вікон, дверей, брусів, дошок та інших необхідних товарів для екстреного відновлення житла", - повідомив Шмигаль.

Разом з тим, Україна вже почала вести перемовини з американськими партнерами та українськими виробниками, аби забезпечити звільнені території модульними будинками.

"Весь цей процес точно займе не один тиждень. Багато людей залишилося взагалі без даху над головою, тому це вкрай актуальне завдання", - розповів прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що першочергово відбудеться відновлення критичної енергетичної інфраструктури.

"Надважливий етап нашої роботи – це відновлення критичної енергетичної інфраструктури. Електроенергія, вода, газ. Роботи вже почалися, і там, де були незначні пошкодження, вже вдалося відновити світло та воду. На жаль, є міста і села, де ця енергетична інфраструктура знищена майже повністю, а тому роботи займуть якийсь час. Але на це будуть кинуті всі необхідні сили, в тому числі з інших регіонів", - додав Шмигаль.

Брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 7 квітня 2022 року

Читайте також: