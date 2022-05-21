Україна почне масштабний контрнаступ на Донбасі через півтора-два місяці – розслідувачі CIT

Україна почне масштабний контрнаступ на Донбасі через півтора-два місяці – розслідувачі CIT

Журналісти-розслідувачі вважають, що Україна має всі необхідні ресурси і може перейти в контрнаступ на Донбасі вже через півтора-два місяці.

Зараз центр бойових дій переміститься на Донбас і сторони перейдуть до позиційних боїв.

Про це розповів засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в інтерв’ювиданню "Медуза".

На його думку, Росія при цьому намагатиметься захопити деякі населені пункти Донбасу та проводити показові суди над українськими захисниками Маріуполя.

Левієв також заявив, що коли ЗСУ перейдуть до контрнаступу для звільнення територій, то намагатися відрізати шляхи постачання російської армії.

"Приблизно через півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали і сам Зеленський в цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні запроваджено. Нова техніка у них вже з'являється", – розповів засновник CIT.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 21 травня, окупанти готуються наступати на Слов’янському напрямку і гатять по Донбасу з усього, що мають.

Перемога для України - це повернення до 24 лютого, а потім - забрати і решту територій: інтерв'ю Зеленського - ТСН

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