Україна погодиться відновити експорт аміаку з РФ лише в обмін на військовополонених: що сказали у Путіна

Президент України Володимир Зеленський погодиться відновити постачання експорту російського аміаку через Україну лише за умови, якщо Москва поверне українських військовополонених.

У Кремлі відреагували на таку пропозицію та сказали, що не погодяться обміняти українських військовополонених на відновлення транзит аміаку з РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Reuters.

Як пише видання, Зеленський запропонував цю домовленість ООН, яка хоче відновити подачу російського аміаку в Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.

"Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН", - сказав він.

Як пишуть російські засоби масової пропаганди, речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув цю ідею.

Зеленський додав, що сотні російських військових потрапили в полон під час контрнаступу України в Харківській області. Попри це, на думку глави держави , в Росії під вартою перебуває більше наших військових, ніж в Україні російських.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Україна під час активного контрнаступу у Харківській області поповнила обмінний фонд російськими офіцерами, яких можна обміняти на захисників "Азовсталі".

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