Україна погодиться відновити експорт аміаку з РФ лише в обмін на військовополонених: що сказали у Путіна

Президент України Володимир Зеленський погодиться відновити постачання експорту російського аміаку через Україну лише за умови, якщо Москва поверне українських військовополонених.
У Кремлі відреагували на таку пропозицію та сказали, що не погодяться обміняти українських військовополонених на відновлення транзит аміаку з РФ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Reuters.
Як пише видання, Зеленський запропонував цю домовленість ООН, яка хоче відновити подачу російського аміаку в Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.
"Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН", - сказав він.
Як пишуть російські засоби масової пропаганди, речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув цю ідею.
Зеленський додав, що сотні російських військових потрапили в полон під час контрнаступу України в Харківській області. Попри це, на думку глави держави, в Росії під вартою перебуває більше наших військових, ніж в Україні російських.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Україна під час активного контрнаступу у Харківській області поповнила обмінний фонд російськими офіцерами, яких можна обміняти на захисників "Азовсталі".
Читайте також:
- "Ми робимо все": Путін на зустрічі з прем'єром Індії Моді знову збрехав щодо війни в Україні
- Польща, Німеччина та Франція погодилися створити місію з навчання ЗСУ
- Зеленський затвердив угоду з ЄС про "транспортний безвіз": що це означає