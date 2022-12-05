Фейгін здивував неочікуваним висновком щодо ракетної атаки Росії 5 грудня

Якщо Україна отримає ще більше засобів для превентивних ударів, у Кремлі задумаються про доцільність продовження тактики ракетних атак.

Нова ракетна атака РФ по Україні, якою держава-агресор спробувала зруйнувати інфраструктуру нашої країни, отримала превентивний удар, якого Москва не очікувала.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ російський правозахисник та блогер Марк Фейгін.

Він зауважив, що тактика Росії до цього часу була цілком передбачуваною.

"Ці обстріли анонсувалися, навіть українською стороною повідомлялося про те, що потрібно готуватися до того, що ці обстріли продовжаться. Москва обрала стратегію і тактику у вигляді ударів по цивільній інфраструктурі. Так що тут як би все передбачувано", - підкреслив він.

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Однак, перед сьогоднішньою масованою атакою ворога Україна показала, що тепер може завдавати превентивних ударів по РФ. За його словами, події на аеродромі Енгельс в Саратовській області, де внаслідок вибуху було пошкоджено щонайменше два літаки, чітко демонструють, що захисники нашої країни не будуть терпіти атаки Москви.

"Питання полягає в тому, чи з'явилися в України засоби протидії цьому і засоби оборонні, і засоби ударні. Я думаю, це безумовно якесь військове рішення... Точно ясно, що наступні удари не обійдуться без превентивних дій української армії… Це вже не буде одностороння безкарна атака на критичну інфраструктуру і удари по цивільному населенню з боку Москви", - резюмував Фейгін, висловивши сподівання, що Україна отримає ще більше засобів для ударів і це змусить Кремль задуматися про доцільність продовження тактики ракетних атак.

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