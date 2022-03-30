Україна поліпшила свою позицію за всіма лініями в перемовинах із РФ: Арестович пояснив, як саме

Україна поліпшила свою позицію за всіма лініями в перемовинах із РФ: Арестович пояснив, як саме

Він назвав це видатною перемогою українською дипломатії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна поліпшила свою позицію за всіма лініями в переговорах з Росією про завершення війни.

Про це він повідомив у відеозверненні щодо результатів переговорів у Стамбулі. Ролик з’явився на його YouTube-каналі 30 березня.

"Вчорашні переговори, їхній результат проміжний - це відсутність будь-яких компромісів з нашого боку. За всіма переговорними лініями ми поліпшили свою позицію. За всіма, без винятку. Це видатна перемога нашої дипломатії. Якщо ви тверезо не неї подивитеся, то це зрозумієте.

Станом на 23 лютого, і станом навіть на 28 березня, ми були нейтральною державою без будь-яких гарантій, двічі обмануті. У нас декларація про сувернітет встановлює постійний нейтральний статус. І Будапештський меморандум встановлює постійний нейтральний статус в обмін на віддання ядерної зброї та недоторканність. І прокинули. Причому не лише Росія, а всі держави-гаранти нас кинули тут. Гарантій жодних не було.

Так ось, гарантії тепер з'являються. Багато дуже країн - США, Велика Британія, Польща, всі члени Ради Безпеки постійні та багато інших країн. Китай розглядається, Туреччина. Дали свою згоду дати нам гарантії не в 1994 році, коли ніхто не вірив у жодну війну в Україні, а зараз після того, як війна трапилася. І вони розуміють, що вона може повторитися, і все одно дають гарантії", - сказав Арестович.

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