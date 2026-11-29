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- Війна
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Україна полюватиме на російські кораблі зі зброєю навіть у міжнародних водах — Зеленський
Україна має намір вистежувати російські судна, які перевозять зброю для війни проти України, навіть у міжнародних водах. Президент заявив, що такі кораблі переслідуватимуть і атакуватимуть.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір вистежувати в міжнародних водах і завдавати ударів по кожному судну РФ, що транспортує зброю, яку росіяни використовують у війні проти України.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Україна буде атакувати російські судна зі зброєю у міжнародних водах — Зеленський
«Якщо ми десь знайдемо російські кораблі, які перевозять зброю, використану в цій війні, то, звісно, ми знайдемо ці кораблі, переслідуватимемо їх і відплатимо», — заявив Зеленський.
Окремо президент України визнав прорахунки та наголосив на необхідності працювати над ними далі.
«І ми робили помилки, і, звісно, ми повинні їх виправити», — сказав Зеленський.
Атака на російське судно у Лівії: останні новини
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко висловила невдоволення Володимиру Зеленському через українські військові операції проти російських суден у Середземному морі, зокрема у лівійському порту Бенгазі, які відбулися без попереднього інформування італійської влади та інших європейських союзників.
Мелоні назвала цю атаку «ударом по Італії», побоюючись російських ударів у відповідь по італійських інтересах у регіоні. Можливим компромісом між сторонами може стати координація роботи розвідувальних служб.
Водночас ситуація створила додаткові внутрішньополітичні труднощі для уряду в Римі на тлі критики з боку опозиції та ризиків втручання Росії у внутрішні процеси й майбутні вибори. Тоді як Зеленський наголошує на необхідності переносити боротьбу з РФ туди, де зосереджені її військові й економічні ресурси для війни, Мелоні прагне захистити національні інтереси Італії та зберегти єдність коаліції щодо підтримки України.