Україна попереджала, що РФ блокуватиме Чорне море: Зеленський відповів Байдену щодо війни

Український лідер відреагував на слова американського лідера Джо Байдена, нібито він не вірив попередженням про війну, яку розпочне Росія.

Президент Володимир Зеленський відповів на слова американського глави Джо Байдена про попередження щодо війни: чому не забезпечили зброєю і не запровадили санкції.

За словами Зеленського, саме Київ застерігав світ про дії Кремля і наперед просив запровадити санкції проти агресора, а також закрити небо і надати зброю для захисту. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню ZDF.

Наразі, додав Зеленський, він вдячний партнерам за підтримку та допомогу країні.

"Я вважаю, що це ми маємо адресувати таке запитання багатьом європейським лідерам й американському. Було б справедливо, якби мене, як українського лідера, вислухали заздалегідь, дослухалися того, проти чого ми застерігали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб війна не розпочалася", - сказав він.

Зеленський нагадав про презентацію країною стратегії на Чорному морі, яка передбачала будівництво Чорноморського флоту з державою-партнеркою, адже українська сторона попереджала, що РФ блокуватиме Чорне море.

Президент зазначив, що Київ ще рік тому представив ракетну програму, пояснюючи, які потрібні засоби протиповітряної оборони, щоб захиститися.

"От і правильна відповідь на ваше запитання. Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення Росії", – заявив Зеленський.

Він додав, що сигнали від партнерів, тему яких порушили зараз, на той час були різні. На думку президента, якби все трапилося і всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникають запитання: чому не було закрито повітряний простір і чому українців не забезпечили зброєю.

"Чому не були запроваджені тимчасові санкції, щоб главу Росії затримали у превентивному порядку? Ось як би я відповів на це. Скажімо чесно: ми до цього готувалися, на початку нас ніхто не підтримував, а зараз я вдячний усім партнерам за підтримку, яку ми маємо", додав президент.

Нагадаємо, Туреччина запропонувала Росії зустріч з Україною та ООН щодо вивезення зерна.

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