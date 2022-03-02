Україна попросила Папу Римського спробувати вмовити Путіна надали гуманітарні кордони для міст у блокаді

Україна попросила Папу Римського спробувати вмовити Путіна надали гуманітарні кордони для міст у блокаді

Жодні вмовляння росіяни не чують.

Всі спроби домовитись із росіянами про «зелені» коридори, щоб допомогти українцям, які опинились в блокаді, виявляються марними.

Про це повідомила Ірина Верещук в ефірі марафону телеканалів.

Вона запевняє, що навіть організація «Червоного Хреста» безсила. Тому їм довелося звернутись до Папи Римського, що він спробував закликати російського президента дати можливість надати потрібну допомогу людям, які опинились на територіє, яка зараз під контролем військ РФ.