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Україна попросила Папу Римського спробувати вмовити Путіна надали гуманітарні кордони для міст у блокаді

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Україна попросила Папу Римського спробувати вмовити Путіна надали гуманітарні кордони для міст у блокаді

Associated Press

Жодні вмовляння росіяни не чують.

Всі спроби домовитись із росіянами про «зелені» коридори, щоб допомогти українцям, які опинились в блокаді, виявляються марними.

Про це повідомила Ірина Верещук в ефірі марафону телеканалів.

Вона запевняє, що навіть організація «Червоного Хреста» безсила. Тому їм довелося звернутись до Папи Римського, що він спробував закликати російського президента дати можливість надати потрібну допомогу людям, які опинились на територіє, яка зараз під контролем військ РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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