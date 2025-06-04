Україна пошкодила найцінніші літаки Росії – рідкісні "очі" Путіна

Літаки-розвідники А-50. / © The Telegraph

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Українські безпілотники, які влучили по стратегічних об’єктах авіації РФ, ймовірно, пошкодили два рідкісні літаки-розвідники А-50, що є ключовими елементами російської системи ППО.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на розвіддані.

На оприлюднених відео видно момент, коли дрон влучає прямо в обтічник радара одного з літаків, що стояв на авіабазі Іваново-Північний. Літак був частково захищений імпровізованими бар’єрами — мішками з піском. Другий борт, прикритий шинами, також, ймовірно, зазнав ураження: дрон опустився безпосередньо на його радарну систему.

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Ці кадри стали єдиним підтвердженням результативного удару по літаках типу А-50, які вважаються “улюбленими літаками-шпигунами Путіна” — ключовими платформами для наведення російських винищувачів і координації атак на Україну.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія має лише сім діючих бортів А-50, кожен з яких коштує близько £235 млн.

Літак А-50. / © Associated Press

Операція, за словами джерел, була частиною масштабної спецоперації “Павутина”, яку координувала Служба безпеки України. На підготовку та реалізацію плану пішло 18 місяців. За офіційними оцінками, під час атаки було знищено або пошкоджено до 40 літаків РФ.

У трихвилинному ролику, оприлюдненому журналістами, видно, як у полум’ї опиняються бомбардувальники Ту-22 та інші літаки, які перебували на різних авіабазах у тилу Росії. Дрони запускались із мобільних платформ, замаскованих під транспортні контейнери.

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На супутникових знімках Maxar Technologies, зроблених ще 2 травня, видно два літаки А-50, припарковані поряд — ймовірно, ті самі, які потрапили під удар. Обидва мали характерні ознаки імпровізованого захисту, а один із радарів мав темно-коричневий відтінок, що дозволило ідентифікувати моделі.

Інші літаки на базі також були прикриті шинами, піском та уламками — однак це не врятувало їх від ураження.

Операція “Павутина”

1 червня Україна провела масштабну спецоперацію в тилу РФ. Українські дрони вразили ворожі цілі на аеродромах РФ “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Унаслідок ударів було уражено 41 російський літак. Серед них - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

В Кремлі відреагували на операцію СБУ "Павутина". Нібито диктатор Володимир Путін отримував інформацію про недільні атаки України на територію Росії в режимі реального часу.

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Американський сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блументаль прирівняв операцію "Павутина" до ліквідації "терориста номер один" бен Ладена. З його слів, українська атака була вразила “майстерністю та зухвалістю“.

Видання Axios пише, що операція “Павутина” зруйнувала ілюзію внутрішньої безпеки США. В експертів із національної безпеки вона викликала нові побоювання щодо загрози використання комерційної інфраструктури для підготовки та проведення атак. Наприклад, велику загрозу можуть становити китайські контейнеровози, які пришвартовані в американських портах.