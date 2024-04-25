Україна посилить дальні удари по Росії – командувач британської армії

Адмірал зазначив, що нинішній похмурий "знімок" війни не враховує довгострокові тенденції, які складаються більше на користь Києва.

Україна зможе збільшити кількість далекобійних ударів по території Росії, оскільки військова допомога від Заходу має допомогти Києву формувати війну "набагато сильнішими методами".

Таку думку висловив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, повідомляє Financial Times.

За словами Радакіна, на сьогодні оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв. Він вказав, що країна зіткнулася з важкою боротьбою, аби даті відсіч російським військам, які наступають.

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Однак такий похмурий "знімок" війни не враховує довгострокові тенденції, які складаються більше на користь Києва. Адмірал уточнив, йдеться про останні пакети військової допомоги від США та Європи, дедалі успішніші українські удари з великої відстані, а також "повна неспроможність Москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море".

"Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона [ігнорує] те, де ми перебуваємо зараз, і те, де ми будемо в наступні кілька років", – сказав командувач британської армії.

Він додав, що слід припинити "задобрювати Росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".

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Радакін не висловив жодних очевидних застережень щодо атак і диверсійних рейдів України всередині Росії.

"У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби ... її здатність продовжувати глибокі операції буде [дедалі більше] ставати особливістю війни", – спрогнозував адмірал і додав, що такі удари "безумовно, мають ефект".

У публікації зазначається, що після місяців невизначеності щодо стратегії Заходу в Україні командувач британських Збройних сил з оптимізмом висловлювався про ситуацію, коли всі країни НАТО "говорять про те, щоб витрачати більше грошей".

"Я розумію, що все це менш комфортно, якщо ви перебуваєте в Києві. Ви також повинні визнати, що Росія змогла завдати ефективніших ударів на великі відстані, ніж минулого року", – зазначив він.

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Радакін також відповів на критику на адресу Заходу у відсутності всеохоплювального плану допомоги Україні у досягненні перемоги, і що Захід натомість надав лише достатньою для запобігання поразці військову допомогу.

"Не чекайте, що хтось публічно скаже: "Це план", і пункти А, Б і В зараз відбудуться", – сказав адмірал

За його словами, деякі елементи військового підходу щодо України "будуть приховані ... деякі будуть продиктовані тактичною або оперативною перевагою, а деякі залежатимуть від більш фундаментальних аспектів". Радакін сказав, що деякі з цих факторів "дозріють набагато сильніше наступного року, ніж цього року".

Нагадаємо, 24 квітня США оголосили про новий пакет допомоги для України на 1 млрд дол., до якого увійшло чимало критично важливого для ЗСУ озброєння.

Як повідомили в Держдепартаменті США, Україна вже отримала ракети ATACMS великого радіусу дії у попередньому пакеті допомоги. Ракети надійшли у квітні.

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