Україна посилить кордон з Білоруссю та запровадить спеціальний прикордонний режим

Також законопроєктом визначено місце прикордонників у загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

У законопроєкті йдеться, що Україна розширить заміновану територію на 2 кілометри вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону. Крім того, на ділянці запровадять спеціальний прикордонний режим.

Відповідно до цього, Державна прикордонна служба України буде відповідальна за вирішення питань залучення Збройних Сил України, Нацгвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.

Також законопроєктом визначено місце прикордонників у загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

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Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив: не вірить, що Україна може влаштувати "провокацію" у Придністров'ї.

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