Україна постійно готується до ймовірного наступу з боку Білорусі — командування Об'єднаних сил ЗСУ

Наразі з Росії до Білорусі заїхало майже 4 тисячі військовослужбовців, але цього, за його словами, недостатньо для чергового наступу.

Україна постійно готується до ймовірного наступу з боку Білорусі.

Про це заявив помічник командувача об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін, передає "Укрінформ".

"У першу чергу ми будемо впевнені (щодо підготовки наступу з боку Білорусі — ред.), коли на території Білорусі з’явиться достатня кількість ворожих військ, посилено угрупування військ до близько 50-70 тисяч військовослужбовців, тоді ми зможемо говорити, що вони готові до чергового наступу. Поки що ми цього не спостерігаємо", - сказав Силкін в ефірі телемарафону.

Помічник командувача об'єднаних сил ЗСУ додав, що наразі з території Росії до Білорусі заїхало майже 4 тисячі військовослужбовців, але цього, за його словами, недостатньо для чергового наступу.

Втім, як зауважив Силкін, на цю мить військові полігони Білорусі готуються до прийому військовослужбовців. "На кожному полігоні для підготовки створено умови для прийому близько 5 тисяч солдатів", - сказав Силкін.

"Ми вже готові, і готуємося, всі війська в постійній бойовій готовності. Тривають заходи з мінування території. Також тривають заходи з постійних тренувань підрозділів, які у близькості до держкордону з Білоруссю. Я вважаю, що ми ще довгий час не знайдемо порозуміння ані з Росією, ані з Білоруссю, тому зараз йде робота над тим, що замінувати всі шляхи. Кожну стежину ми мінуємо, знищуємо мости які ведуть на нашу територію", - зазначив він.

За словами Силкіна, з тієї кількості військових, що потрібна для наступу з Білорусі на Україну, лише 20 тисяч - військовслужбовців РФ, решта, до 70 тисяч - військові Білорусі, зокрема, підрозділів спеціального призначення, регулярного війська.

Євгеній Силкін зазначив, що як на початку повномасштабного вторгнення білоруська сторона не наважилася задіяти у воєнних діях своїх військових, так і зараз є сподівання, що вони не наважаться на наступ.

"Бо здоровий глузд переконає навіть злочинну владу Білорусі не вступати у війну", - висловив сподівання помічник командувача об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські терористи у понеділок, 31 жовтня, випустили по Україні 55 крилатих ракет. ЗСУ збили 45.

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