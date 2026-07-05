Україна звузила вплив РФ у Чорному морі / © фейсбук

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Україна позбавила Російську Федерацію домінування у західній, центральній та частині південної акваторії Чорного моря. Зона впливу російських окупантів фактично звузилася, тому Україна поступово позбавляє РФ домінування в Чорному морі.

Про це для «Укрінформ» заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Україна позбавляє РФ домінування в Чорному морі

Відповідаючи на запитання, чи можна говорити, що Україна фактично позбавила Росію домінування в західній частині Чорного моря, речник ВМС зазначив, що зона впливу окупантів суттєво звузилася:

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«У західній, південній і навіть центральній частині. Якщо кілька років тому російські кораблі виходили в море, перекривали ділянки, погрожували цивільним суднам і навіть намагалися їх затримувати, то станом на зараз про це взагалі не йдеться», — заявив Плетенчук.

За словами речника, флот Росії повністю втратив ті спроможності, якими володів на початку повномасштабного вторгнення.

«Якщо кілька років тому вони дійсно намагалися реалізувати морську блокаду України, то станом на зараз таких можливостей російський флот вже не має».

Попри значні успіхи Сил оборони України на морі, серйозним викликом для безпеки регіону залишається діяльність російської авіації.

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Росіяни продовжують активно патрулювати акваторію Чорного моря, а також дедалі частіше випробовують нові безпілотники.

Удари України по тимчасово окупованому Криму

Нагадаємо, Україна активізувала військову кампанію в Криму, і намагається перерізати лінії постачання та перетворити півострів на пастку для окупантів. Як свідчить аналіз супутникових знімків, спершу ЗСУ зосередилися на знищенні російських радарів та систем протиповітряної оборони.

Це виявило вразливість оборони РФ, яка роками зміцнювала Крим авіацією, Чорноморським флотом та Керченським мостом, але виявилася неготовою до навали безпілотників.

Ослабивши ППО, українські сили перейшли до регулярних ударів по мостах, дорогах, поїздах та вантажівках. На прикладі Чонгарського мосту розгорнулася гра «кіт-мишка»: після пошкодження переправи росіяни звели понтонний міст, який теж атакували дрони, через що окупантам довелося будувати захисну дамбу.

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Паралельно удари по нафтогазових сховищах та електростанціях спричинили паливну кризу, масові блекаути та оголошення надзвичайного стану, змусивши тисячі людей тікати з півострова.

Крім цього, у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 5 липня пролунали вибухи на об’єктах енергетичної інфраструктури. За даними моніторингового каналу Exilenova+, під ударом опинилися дві електропідстанції — «Бахчисарай» та, ймовірно, «Зимине».

Ураження призвело до нових проблем з електрикою на півострові, зокрема в Бахчисараї повністю зникло світло, а місцеві жителі масово скаржаться на дефіцит електроенергії.

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