Ту-95

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Україна поступово скорочує парк російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які Москва більше не виробляє. Два удари по авіабазі «Енгельс-2» за шість тижнів, імовірно, вивели з ладу ще два такі літаки. Це може вплинути не лише на здатність Росії завдавати масованих ракетних ударів по Україні, а й на її можливості у потенційному протистоянні з НАТО.

Про це пише The Telegraph.

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Два бомбардувальники за шість тижнів

Наприкінці серпня український безпілотник подолав майже 800 км російської території та уразив Ту-95 на авіабазі «Енгельс-2». Удар відірвав частину правого крила літака за другим двигуном.

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За кілька годин супутникові знімки зафіксували наслідки атаки. Росія втрату не підтвердила, однак аналітики вважають, що бомбардувальник, найімовірніше, вже не повернеться до польотів.

Це був другий подібний удар по базі за шість тижнів. У липні в іншого Ту-95 повністю відірвало хвостову частину фюзеляжу. Експерти також сумніваються, що цей літак вдасться відновити.

Обидві атаки, за даними видання, здійснив спеціалізований підрозділ дальньої дії СБУ. Для одного з ударів використовували безпілотник MICH-2000, а маршрут планували з урахуванням розташування російської ППО.

Чому ці втрати важко компенсувати

Ту-95 — один із двох типів російських бомбардувальників, здатних запускати далекобійні крилаті ракети Х-101. Інший — Ту-160. Водночас нові Ту-95 Росія не виробляє з 1992 року.

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Старший науковий співробітник RUSI Джастін Бронк зазначив, що ці літаки входять до російської ядерної тріади та протягом років використовуються для інтенсивних ракетних ударів по Україні.

«Знищення одного з них, особливо на його базі, — це політично гострий крок», — сказав він.

Оцінки кількості Ту-95, що залишилися у Росії, різняться. Дослідник RUSI Роберт Толласт оцінює їх приблизно у 20–30 літаків, можливо, навіть менше, з огляду на необхідність технічного обслуговування старої техніки.

За даними Oryx, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 10 Ту-95, не враховуючи двох останніх ударів по «Енгельсу-2».

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Що це означає для України

Ту-95 використовують для запуску ракет Х-101, які мають велику дальність і потужну бойову частину. Зокрема, Росія застосовує їх для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

«Чим менше у Росії літаків Ту-95, тим менше цих ракет із руйнівними бойовими частинами та великою дальністю можна випустити», — пояснив Толласт.

За його словами, це особливо важливо напередодні зими, коли російські удари по енергетиці становлять значну загрозу для України.

Наслідки можуть бути важливими і для НАТО

The Telegraph зазначає, що нинішні удари продовжують логіку операції «Павутина» у червні 2025 року, коли Україна таємно доставила ударні безпілотники на територію Росії та атакувала 41 бомбардувальник за один день.

Тепер кампанія має менший масштаб, але спрямована на той самий результат — поступове скорочення парку літаків, які Росія не може замінити.

Бронк вважає, що ці втрати можуть мати навіть більше значення для балансу сил між Росією та НАТО в найближчі роки, ніж для здатності Москви продовжувати далекобійні удари по Україні.

За оцінкою експертів, менший парк Ту-95 обмежує можливості Росії здійснювати масовані удари по багатьох цілях одночасно. Це ставить Москву перед вибором: продовжувати активно використовувати бомбардувальники проти України чи зберігати їх для потенційного майбутнього протистояння з НАТО.

Видання підсумовує, що удари по «Енгельсу-2» демонструють дедалі більшу вразливість навіть тих російських авіабаз, які десятиліттями вважалися недосяжними.

Нагадаємо, на одному з аеродромів тимчасово окупованого Криму було успішно уражено російський військовий літак. Згідно з оприлюдненими даними, ціллю атаки став авіаційний транспорт збройних сил РФ, розташований на кримському летовищі.

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