Україна посилює кордон із Білоруссю: у ДПСУ пояснили причину

Військові навчання в Білорусі / © Associated Press

Україна продовжує укріплювати північний напрямок і нарощувати оборонні можливості на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, цей напрямок залишається одним із найбільш загрозливих від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому українська сторона посилює як оборону, так і фортифікаційне облаштування прикордоння.

“Цей напрямок посилений різними складовими Сил оборони нашої країни. Також відбувається укріплення лінії державного кордону. Усі підрозділи, які там перебувають, мають необхідні можливості протидіяти будь-яким загрозам із території Білорусі”, — зазначив Демченко.

Він уточнив, що загальна протяжність кордону з Білоруссю перевищує 1000 км — від Волинської до Чернігівської області. На всій цій ділянці оборонні можливості України системно нарощуються.

Водночас українські прикордонники наразі не фіксують змін у розташуванні військ, техніки чи особового складу на білоруській території поблизу кордону. Ситуація перебуває під постійним контролем розвідки та підрозділів ДПСУ.

Чому Україна посилює кордон

Активізація оборони пов’язана з підготовкою нових спільних військових навчань Росії та Білорусі. У Києві нагадують, що подібні маневри вже використовувалися Кремлем як прикриття для накопичення військ перед вторгненням 2022 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутні навчання можуть повторити сценарій, який передував повномасштабній війні. За його словами, Україна уважно відстежуватиме їх масштаби, адже саме від цього залежить оцінка реального рівня загрози.

Глава держави також підкреслив, що ризики стосуються не лише України, а й громадян Білорусі, які можуть бути втягнуті у війну.

Чи можливий новий наступ з Білорусі – останні новини

Спільні військові навчання Білорусі та Росії, які готуються на білоруській території, становлять серйозну загрозу безпеці України та самого білоруського народу, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що масштабне накопичення російських військ під приводом навчань на білоруській території вже ставало передумовою для наступу на Україну на початку повномасштабного вторгнення.

“Я знаю, що вони говорять про військові навчання разом із РФ на території Білорусі. Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України”, — зазначив президент.

Українська сторона планує відстежувати масштаби майбутніх військових маневрів для оцінки реального рівня небезпеки. Зеленський підкреслив, що ситуація загрозлива не лише для України, а й для громадян Білорусі.

Чому у Білорусі почали видавати повістки

На кордоні з Україною не спостерігається накопичення військ чи техніки. Про це також повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Активності поряд нашого кордону на території Білорусі не спостерігається. Ні накопичення додаткових сил, ні переміщення техніки чи особового складу немає”, — заявив він.

За словами Демченка, перевірки боєготовності та роздавання повісток у Білорусі відбуваються регулярно і мають, зокрема, інформаційний характер.

“Таким чином Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію, підтримуючи країну-терористку РФ і перекладаючи відповідальність на Україну чи країни Європи”, — підсумував речник.

Нагадаємо, Росія готує майданчики для розміщення ракет “Орешнік” на території Білорусі, і це рішення повністю узгоджене з Олександром Лукашенком. Самопроголошений президент повністю контролює використання території Білорусі російськими військами.