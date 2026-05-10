Україна здобула перевагу на полі бою

Російська армія не досягла жодного істотного прогресу на полі бою, а жодне велике місто не перейшло під контроль окупантів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, російські війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прогресу за останній рік.

Аналітики припускають, що російські війська використали припинення вогню, яке оголосили від 9 до 11 травня, для проведення ротацій, підкріплень, передислокацій та логістики по всьому театру бойових дій, ймовірно, для підтримки майбутніх наступальних операцій.

«Успіхи української оборони на полі бою завадили російським військам досягти значного просування, а також позбавили президента Росії Володимира Путіна будь-яких значущих оперативних успіхів, які можна було б відзначити 9 травня», — йдеться у повідомленні.

На тлі реальних територіальних втрат на фронті в Україні у квітні, Росія бреше про воєнні успіхи. Експерти викрили маніпуляції начальника Генштабу РФ генерала Валерія Герасимова, чиї заяви у кілька разів перевищують реальні успіхи окупантів. За це його критикують навіть російські воєнні блогери.

Напередодні Генштаб РФ вкотре дезінформував про повне захоплення Луганщини та прорив на Дніпропетровщину й Донеччину. Герасимов заявив про контроль над 1700 кв. км територій від початку року, наближення до Слов’янська й Краматорська та оточення ЗСУ під Куп’янськом. Українська армія спростовує ці звіти.

