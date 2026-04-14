Україна посилює ППО та дрони: Бельгія й Іспанія виділяють по €1 млрд і передадуть F-16 — Федоров

Україна узгодила з Бельгією та Іспанією ключові напрями оборонної співпраці напередодні засідання у форматі «Рамштайн».

Україна разом із Бельгією та Іспанією визначила пріоритети військової співпраці напередодні засідання у форматі «Рамштайн». Йдеться про посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей і забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у соцмережах.

За його словами, відповідні домовленості були досягнуті під час розмов із міністром оборони Бельгії Тео Франкен та очільницею оборонного відомства Іспанії Маргарита Роблес.

Зокрема, Бельгія цьогоріч виділяє €1 млрд оборонної допомоги Україні. Країна також підтвердила намір передати додаткові винищувачі F-16 Fighting Falcon та забезпечити постачання запчастин для вже наявних літаків.

Іспанія також надає €1 млрд підтримки. Сторони обговорили розвиток співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Україна готова запропонувати перелік виробників для налагодження партнерства з іспанськими компаніями.

Окремо Україна запропонувала можливість тестування іспанських безпілотників у бойових умовах.

Федоров подякував партнерам за підтримку та наголосив, що така співпраця дозволяє ефективніше стримувати ворога, захищати небо та посилювати удари по військово-економічному потенціалу Росії.

