"Україна потребує їх тут і зараз": Польща наполягає на закупівлі боєприпасів за межами ЄС

У світі є кілька регіонів, де боєприпасів значно більше.

У Польщі планують переконати партнерів ЄС закупити боєприпаси за межами блоку. Все через те, що Україні вони необхідні уже, а у Європі їх недостатньо.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, у світі є кілька регіонів, де боєприпасів значно більше. Зокрема йдеться про Ізраїль та Південну Корею. Проти закупівлі амуніції за межами Євросоюзу виступає Франція, яка наполягає на тому, щоб вигідні контракти йшли європейським фірмам.

"Я буду переконувати їх тому що боєприпаси потрібні дуже швидко. Оскільки ми не маємо таких боєприпасів тут, в Європі, в достатній кількості, ми повинні купувати їх ззовні, так само, як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Abrams з-за кордону", – зазначив прем'єр Польщі.

Матеуш Моравецький визнав, що потрібна також згода продавця. Наприклад, Південна Корея зберігає нейтралітет і не постачає зброю Україні.

"З цього треба починати. Ми можемо це зробити тільки в тому випадку, якщо той, хто нам продає, дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передачу цих боєприпасів. Ми, звичайно, надійний партнер, тому будемо робити це тільки за згодою", – сказав він.

Зазначимо, агресорка Росія має великий запас авіаційних бомб. Їх дешевше і швидше переробити на керовані, аніж виробляти ракети. Щобільше - окупаційна армія відчуває брак високоточного ракетного озброєння.