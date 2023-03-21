Україна повернула 15 викрадених Росією дітей - Лубінець

Зазначається, що це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку повномасштабної війни.

До України повернулися 15 дітей спільно з їхніми матерями та законними представниками, яких незаконно депортувала Росія.

Про це у вівторок, 21 березня, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що українська влада робить усе можливе для того, щоб на території ворожої держави не залишилось депортованих наших громадян.

Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей, – написав Лубінець.

Зазначимо, що батьки надіслати звернення, якщо вони не знають, де їхня дитина, або ж її викрали, депортували чи примусово перемістили. Зробити це можна на сайті "Діти війни" у розділі "Надіслати звернення в один клік" за посиланням.

Також Лубінець додав, що в разі порушення прав, зокрема, незаконного переміщення чи депортації, можна звернутися до Офісу Омбудсмана.

Нагадаємо, на початку квітня Росія планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через яку суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна.

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