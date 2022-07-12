Україна повернула додому тіла 30 загиблих захисників - Мінреінтеграції

У вівторок, 12 липня, українська сторона повернула на батьківщину тіла 30 загиблих військовослужбовців.

Зазначається, тіла українських Героїв передадуть рідним для поховання.

Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко, інформує відомство.

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"Тіла 30 українських військових будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки МО повідомили, що завдяки спецоперації Україна звільнила з полону окупантів на Херсонщині п'ятеро людей. За даними української розвідки, серед них є цивільні громадяни.

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