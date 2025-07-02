Україна повернула Москві тіла загиблих росіян: що відомо

Жетон переданого Росії тіла / © МВС

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Під час нещодавньої передачі тіл загиблих окупантів українські експерти виявили двох російських військовослужбовців, у яких збереглися армійські жетони з номерами АВ 846408 та АВ 449638.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Як повідомили в МВС, перед поверненням тіл українська сторона провела всі необхідні експертизи, включно з відбором зразків ДНК. Після цього, дотримуючись гуманітарних норм і домовленостей про репатріацію, обидва тіла передали Росії офіційним шляхом.

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Однак досі невідомо, чи повідомила російська влада про це родичам загиблих. Тому українська сторона публічно звернулася до сімей російських солдатів, які, можливо, впізнали ці номери жетонів і досі шукають своїх зниклих близьких.

Жетон переданого Росії тіла / © МВС

Якщо є підстави вважати, що один із загиблих — ваш родич, експерти радять звертатися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP). Це можна зробити так:

зареєструватися на онлайн-платформі ICMP

відвідати головний офіс ICMP у Гаазі;

надати власний ДНК-зразок для порівняння.

«Після цього ми зможемо офіційно підтвердити, що саме це тіло перебувало на території України та було передане російській стороні», — йдеться в повідомленні.

Водночас у МВС наголошують: за наявною інформацією, російська влада часто приховує факти смерті своїх солдатів або взагалі не інформує їхні родини — імовірно, щоби зменшити кількість компенсацій.

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«Нам не потрібні тіла російських військових. Україна і надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи і повертати тіла убитих росіян назад російській стороні. Виключно з гуманітарних міркувань радимо рідним загиблих росіян не намагатися шукати в Україні підтверджень щодо своїх рідних, а звертатися саме Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та російських офіційних установ», — додав Клименко.

Нагадаємо, Україна дедалі частіше отримує тіла своїх полеглих захисників від російської сторони у вкрай поганому стані. Це наслідок нехтування російськими військовими базовими правилами зберігання тіл, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Росія перетворила процедуру повернення тіл на елемент маніпуляцій. За його словами, окупанти навмисно створюють плутанину, змішуючи тіла своїх загиблих із тілами українських військових, що значно ускладнює ідентифікацію.

У межах репатріації 2025 року Україна передала російській стороні тіла трьох загиблих військових РФ. Передача відбулася лише після того, як українські фахівці провели повну ідентифікацію на основі ДНК-аналізу.

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Загалом під час останнього обміну українська сторона отримала тіла загиблих українських військовослужбовців, а також 20 тіл росіян. Однак передати їх РФ можна буде лише після завершення ідентифікації.