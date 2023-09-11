Україна повернула під контроль “вишки Бойка” у Чорному морі — подробиці від ГУР

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї.

Україна повернула під контроль газові та нафтові платформи в Чорному морі між Кримом та Одесою. Ці об'єкти більш відомі під назвою “вишки Бойка”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Росія окупувала “вишки Бойка” у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над “Вишками Бойка” провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи “Петро Годовалець” та “Україна”, а також СПБУ “Таврида” і СПБУ “Сиваш”.

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС “Неву”, що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бомбезно! Україна повернула “вишки Бойка” у Чорному морі!

Нагадаємо, 20 червня окупанти заявили про нібито удари ЗСУ по “вишках Бойка” у Чорному морі. Загарбники повідомляли про поранення трьох людей.

Зауважимо, “вишки Бойка” у Чорному морі були військовими об’єктами, завдяки ним Росія також видобувала незначну частину газу.

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