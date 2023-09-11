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Україна повернула під контроль "вишки Бойка": з'явилися подробиці та фото унікальної операції

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Україна повернула під контроль "вишки Бойка": з'явилися подробиці та фото унікальної операції

Унікальні кадри спецоперації на "вишках Бойка" / Фото: ГУР Міноборони

Після анексії Криму Росія привласнила бурові платформи і перейменувала їх на "Крим-1" та "Крим- 2".

Україна повернула під контроль "вишки Бойка", які були окуповані Росією від 2015 року.

Головне управління розвідки опублікувало унікальні документальні кадри таємної спецоперації.

За даними розвідки, спецоперація складалася, зокрема, із таких етапів:

  • шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на ґумових човнах;
  • зачистка об’єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора;
  • зіткнення з ворожою авіацією;
  • евакуація "Конана" - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.
Унікальні кадри спецоперації на
Унікальні кадри спецоперації на "вишках Бойка" / Фото: ГУР Міноборони
Унікальні кадри спецоперації на
Унікальні кадри спецоперації на "вишках Бойка" / Фото: ГУР Міноборони
Унікальні кадри спецоперації на
Унікальні кадри спецоперації на "вишках Бойка" / Фото: ГУР Міноборони
Унікальні кадри спецоперації на
Унікальні кадри спецоперації на "вишках Бойка" / Фото: ГУР Міноборони

Нагадаємо, у понеділок, 11 вересня, стало відомо, що Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бомбезно! Україна повернула “вишки Бойка” у Чорному морі!

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Дата публікації
Перегляди
1261
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