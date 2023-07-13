Україна повернула тіла 19 людей, які загинули у російському полоні

За словами Котенка, ці люди потрапили до російського полону і загинули вже там.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив, що Україна змогла повернути тіла 19 людей, які загинули у полоні.

Про це передає "Суспільне".

"Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, її допитують, ми бачимо (на відео − Ред.). І дев'ятнадцять тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще чотири привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні й там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають", – сказав Котенко.

Також він додав, що тіла загиблих у полоні українців росіяни можуть і не повернути.

Коли саме і за яких обставин вдалося повернути тіла загиблих у полоні українців уповноважений не уточнив. Так само він не уточнив, йдеться про цивільних чи про військових полонених.

Нагадаємо, станом на квітень 2023 року в Україні вважали зниклими безвісти понад 7 тисяч військовослужбовців.

23 червня повідомлялося, що Україна повернула тіла 51 загиблого воїна.

Читайте також:

Надія є: нова статистика по зниклих безвісти українцям