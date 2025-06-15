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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Україна повернула тіла ще 1200 полеглих захисників (фото)

В Україну повернули тіла, ймовірно, українських військових — ідентифікація ще попереду.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Черговий етап репатріації

Черговий етап репатріації / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну доставлено ще 1200 тіл загиблих, яких, за даними російської сторони, вважають українськими громадянами, зокрема військовослужбовцями. Репатріація відбулася в межах продовження домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Наразі готується процедура експертизи, аби встановити особи загиблих. Всі необхідні дії з ідентифікації проведуть слідчі та експерти МВС у співпраці з профільними установами.

«Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл», — йдеться в офіційній заяві.

Черговий етап репатріації

Черговий етап репатріації

Таким чином, Росія вже передала Україні понад 4800 тіл загиблих. Загалом, відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, Російська Федерація має передати близько 6000 тіл, які, за її твердженнями, належать українським громадянам.

Захід став можливим завдяки злагодженій роботі кількох державних структур, серед яких Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаний центр при СБУ, Збройні Сили України, МВС, Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інші представники сектору безпеки й оборони.

Черговий етап репатріації / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Черговий етап репатріації / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Українська сторона подякувала Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріації.

Черговий етап репатріації / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Черговий етап репатріації / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Особливу подяку висловили особовому складу Центрального управління ЦВС Генштабу ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС, який організовував транспортування тіл до спеціалізованих державних установ, а також передачу загиблих представникам правоохоронної системи та судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, обмін тілами загиблих Захисників України відбувся в межах останніх домовленостей між делегаціями України та Росії у Стамбулі. Перед цим, 9 та 10 червня, відбулися два етапи обміну військовополоненими: спочатку повернули молодих полонених віком до 25 років, а наступного дня — важкопоранених і хворих військовослужбовців.

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