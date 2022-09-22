Україна повернула з полону 215 військових замість кума Путіна Медведчука: деталі

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

У межах обміну полоненими з Росією вдалося звільнити 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову".

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відбувся великий обмін полоненими. Він пройшов у декілька етапів і у дуже різних локаціях. З російського полону ми повернули 215 людей", - зазначив керівник ОП.

За його словами, це військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Серед них – офіцери, командири, Герої України, захисники «Азовсталі» і вагітні жінки-військові.

Зокрема, серед звільнених - командири захисту "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар ("Калина"), Денис Шлега, Олег Хоменко. Вони вже перебувають у безпеці.

Як повідомив Єрмак, їхнє звільнення - це результат особистих домовленостей президента Зеленського з очільником Туреччини Ердоганом. Перший командир "Азову" Андрій Білецький зазначив, що командири "Азовсталі" деякий час перебуватимуть "у третій країні".

Також серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. Вони вже знаходяться в місті Ер-Ріяд.

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству.

5 героїв-командирів "Азовсталі" обміняли на 55 російських полонених, "які не мають для України жодного інтересу.

"Це був складний процес. Маємо 215 звільнених - це вагомий результат, який став наслідком правильної тактики з використанням позиції сили, включно з результатами фронтової роботи ЗСУ", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).