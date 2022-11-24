Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна повернула з полону 50 військових: кого вдалось обміняти (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1410
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна повернула з полону 50 військових: кого вдалось обміняти (фото)

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Серез звільнених є оборонці "Азовсталі".

Україна у четвер, 24 листопада, провела черговий обмін полоненими. З російського полону вдалось повернути 50 військових. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

З російського полону повернули 50 українських выйськових, серед яких є захисники "Азовсталі" та прикордонники з острова Зміїний. 

© Андрій Єрмак/Facebook
Фото: Андрій Єрмак/Facebook

"Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо. Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів. Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - повідомив Єрмак. 

Повернення українських захисників з російського полону

Україна та Росія від початку повномасштабної війни продовжує обміни полоненими. Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед яких 99 - цивільних.

Нещодавно з полону вдалось повернути 19 українських прикордонників.

Читайте також: 

Україна повернула додому 36 полонених: хто вони

Україна повернула додому 36 полонених: хто вони

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1410
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація