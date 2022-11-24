Україна повернула з полону 50 військових: кого вдалось обміняти (фото)

Україна у четвер, 24 листопада, провела черговий обмін полоненими. З російського полону вдалось повернути 50 військових.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

З російського полону повернули 50 українських выйськових, серед яких є захисники "Азовсталі" та прикордонники з острова Зміїний.

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

"Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо. Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів. Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - повідомив Єрмак.

Повернення українських захисників з російського полону

Україна та Росія від початку повномасштабної війни продовжує обміни полоненими. Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед яких 99 - цивільних.

Нещодавно з полону вдалось повернути 19 українських прикордонників.

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