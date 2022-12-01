Україна повернула з полону 50 військових: серед них – захисники Маріуполя і в'язні Оленівки

Україна провела черговий великий обмін полоненими. Вдалося звільнити наших 50 захисників.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених українців - оборонці Маріуполя та "Азовсталі", полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

"Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - зазначив Єрмак.