Україна повернула з полону 50 військових: серед них – захисники Маріуполя і в'язні Оленівки

1 грудні відбувся черговий обмін полоненими.
Україна провела черговий великий обмін полоненими. Вдалося звільнити наших 50 захисників.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених українців - оборонці Маріуполя та "Азовсталі", полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.
"Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, що 26 листопада Україна звільнила з полону ще 12 людей. Серед них - воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.
В американському Інституті вивчення війни зауважили, що РФ частіше проводить обміни військовополоненими. Так Кремль намагається заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач.
Станом на 27 листопада Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед яких 99 - цивільних.
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