Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна повернула з полону 50 військових: серед них – захисники Маріуполя і в'язні Оленівки

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
237
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна повернула з полону 50 військових: серед них – захисники Маріуполя і в'язні Оленівки

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

1 грудні відбувся черговий обмін полоненими.

Україна провела черговий великий обмін полоненими. Вдалося звільнити наших 50 захисників.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених українців - оборонці Маріуполя та "Азовсталі", полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

© Андрій Єрмак/Facebook
Фото: Андрій Єрмак/Facebook

"Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - зазначив Єрмак.

©

Нагадаємо, що 26 листопада Україна звільнила з полону ще 12 людей. Серед них - воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний. 

 В американському Інституті вивчення війни зауважили, що РФ частіше проводить обміни військовополоненими. Так Кремль намагається заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач.

Станом на 27 листопада Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед яких 99 - цивільних.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
237
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація