Україна повернула з полону ще 64 військовослужбовців ЗСУ, серед яких громадянин США – Єрмак

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула додому 64 військовослужбовця ЗСУ.

Про це 14 грудня повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - написав Єрмак.

Більше того, вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді, додав очільник ОП.

Обмін полоненими

Нагадаємо, що попередній обмін був у день ЗСУ. Так, 6 грудня додому повернулися 60 воїнів Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок. Серед героїв, які повернулися, - 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. До цього декілька обмінів також було здійснено у листопаді.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна звільнила з полону понад тисячу осіб.

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