Україна повернула з російського полону кількох захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" - Суспільне

Україна у середу, 21 вересня, повернула з російського полону кількох захисників Маріуполя.

Серед тих, кого вдалось повернути додому є також воїни "Азову", які захищали Маріуполь.

Про це повідомляє "Суспільне".

Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, — керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

Відомо, що обмін відбувся у Чернігівській області. Подробиці наразі невідомі.

Нагадаємо, Данілов розповів, чи є просування у перемовинах з РФ щодо звільнення "азовців" з полону.

Читайте також: