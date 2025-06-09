ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
462
Час на прочитання
2 хв

Обмін полоненими стартував: Україна повернула з російського полону молодих військових

Україна та Росія провели першу частину великого обміну полоненими, про який домовилися на переговорах у Стамбулі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Омбмін полоненими

Омбмін полоненими / © Володимир Зеленський

Сьогодні, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися військовослужбовці до 25 років.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня, — розповів він.

Він також підкреслив, що процес залишається надзвичайно складним і включає чимало чутливих деталей. Перемовини ведуться фактично щодня.

Голова держави сподівається, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. «Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає», — розповів він.

У межах першого етапу масштабного обміну полоненими між Україною та Росією додому повернулися українські військові різних підрозділів: ВМС, Сухопутних військ, ТрО, Повітряних сил, десантників, прикордонників, Нацгвардії та Держспецслужби транспорту. Усі вони — військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Серед звільнених є захисники Маріуполя.

Наразі звільнені військові отримають необхідну допомогу: відновлення документів, грошові виплати за весь час полону, одноразову допомогу та курс медичної реабілітації.

/ © Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Воєнополонений подякував мамі, назвавши її найріднішою людиною, і висловив радість від першого дзвінка на рідній землі. «Мама — найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є, — сказав він.

Нагадаємо, 23 травня між Україною і Росією розпочався обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000», якої досягли під час переговорів у Стамбулі. На першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

Президент повідомляв, що Україна готова обміняти 500 військових, яких Росія планує передати у суботу та неділю, але досі не отримала від росіян списків для обміну, що ускладнює процес.

7 червня, помічник російського диктатора Володимир Мединський звинуватив Україну в тому, що вона нібито «неочікувано перенесла» як обмін тіл, так і сам процес обміну військовополоненими.

У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували заяви РФ про обмін полоненими та репатріації тіл загиблих, а також заявив, що росіяни порушили домовленості, подавши невідповідні списки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie