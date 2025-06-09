Обмін полоненими стартував: Україна повернула з російського полону молодих військових

Омбмін полоненими / © Володимир Зеленський

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Сьогодні, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися військовослужбовці до 25 років.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня, — розповів він.

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Він також підкреслив, що процес залишається надзвичайно складним і включає чимало чутливих деталей. Перемовини ведуться фактично щодня.

Голова держави сподівається, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. «Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає», — розповів він.

У межах першого етапу масштабного обміну полоненими між Україною та Росією додому повернулися українські військові різних підрозділів: ВМС, Сухопутних військ, ТрО, Повітряних сил, десантників, прикордонників, Нацгвардії та Держспецслужби транспорту. Усі вони — військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Серед звільнених є захисники Маріуполя.

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Наразі звільнені військові отримають необхідну допомогу: відновлення документів, грошові виплати за весь час полону, одноразову допомогу та курс медичної реабілітації.

© Володимир Зеленський

Воєнополонений подякував мамі, назвавши її найріднішою людиною, і висловив радість від першого дзвінка на рідній землі. «Мама — найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є, — сказав він.

Нагадаємо, 23 травня між Україною і Росією розпочався обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000», якої досягли під час переговорів у Стамбулі. На першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

Президент повідомляв, що Україна готова обміняти 500 військових, яких Росія планує передати у суботу та неділю, але досі не отримала від росіян списків для обміну, що ускладнює процес.

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7 червня, помічник російського диктатора Володимир Мединський звинуватив Україну в тому, що вона нібито «неочікувано перенесла» як обмін тіл, так і сам процес обміну військовополоненими.

У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували заяви РФ про обмін полоненими та репатріації тіл загиблих, а також заявив, що росіяни порушили домовленості, подавши невідповідні списки.