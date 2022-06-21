Україна повертає контроль над Чорним морем: Жданов про удари по Зміїному та "вишках Бойка"

Україна повертає контроль над Чорним морем: Жданов про удари по Зміїному та "вишках Бойка"

У Росії більше немає переваги у Чорному морі.

Також російські окупанти усвідомлюють, що ракетні системи HIMARS, дальність до 300 кілометрів, можуть з Одеси уражати цілі в окупованому Севастополі.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Ми відвойовуємо акваторію Чорного моря. Ми показуємо Росії, що переваги у них вже немає. І що ми можемо доволі чітко та без проблем контролювати акваторію Чорного моря на дальність досяжності нашого озброєння. Окупанти на Зміїному намагались організувати прикриття, встановивши на нашому острові системи ППО. Також ці самі вишки, на яких стояли радіолокаційні станції, вони допомагали веденню розвідки та спостереженню за всією акваторією Чорного моря вздовж узбережжя України. А тому для нас це було дуже важливо. Станом на сьогодні російська ескадра не може увійти в зону ураження того озброєння, яке ми маємо. А тому вони можуть перебувати лише у відкритому морі і поки що ще мають можливість заходити до Севастополя для поповнення запасів ракет та палива", - пояснив експерт.

Олег Жданов також додав, що HIMARS, дальністю 300 кілометрів, можуть вражати цілі з Одеси у тимчасово окупованому Севастополі.

"Росіяни дуже бояться HIMARS, дальність ударів яких 300 км. Для них це було б дуже боляче. Бо минуло дві доби після того, як міністр оголосив про постачання ракетного комплексу "Гарпун" і росіяни відвели свій флот на безпечну відстань", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов говорить, що останнім часом Росія погрожує не лише Україні, проте і деяким європейським державам. Однак він підкреслив, що це лише погрози, і ніяких активних дій Російська Федерація робити не буде.

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