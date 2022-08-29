“Україна повертає своє”: Зеленський пообіцяв гнати окупантів до кордону

Президент вважає, що російським агресорам уже час зрозуміти, що їм не буде місця на українській землі.
Україна буде повертати усі втрачені території і не залишить окупантам місця на території нашої держави.
Про це говорив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні в понеділок, 29 серпня.
“[Україна] буде повертати – Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим і обов’язково – усю нашу акваторію Чорного й Азовського морів, від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше”, - запевнив український лідер.
За його словами, так само, як це розуміє наше суспільство, це повинні зрозуміти й окупанти, яким не буде місця на українській землі.
“Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася”, - наголосив Володимир Зеленський.
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