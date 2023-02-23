Україна повертає всі втрачені території: у Криму на ворожих радіостанціях включили звернення Буданова (відео)

У зверненні Буданов наголосив, що Крим, Донбас і весь південь України назавжди повернуться додому.
В окупованому Криму на російських радіостанціях транслювали звернення глави української розвідки Кирила Буданова.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Відповідні відео також з'явилися в Мережі.
"23 лютого на хвилях радіо "Супутник в Криму" і радіо "Вера", в ряді районів півострова – Алушта, Білогірськ, Джанкой, Судак – передавалося звернення начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова і гімн України", – поскаржилися окупанти.
Відомо, що обидві радіостанції входять до "Газпром-Медиа Радио".
У зверненні Буданов наголосив, що Крим, Донбас і весь південь України назавжди повернуться додому.
"Громадяни України! До вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі втрачені території: Донбас, Автономна Республіка Крим і весь південь України назавжди повернуться додому. Ми дійдемо до кожного зрадника України, де б вони не ховалися, всі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам — час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!", – зазначив голова ГУР в ефірі ворожого радіо.
Раніше Кирило Буданов дав оптимістичний прогноз щодо закінчення війни в Україні. На його думку, є шанс повернення усіх наших кордонів до стану на 1991 рік уже влітку цього року.
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