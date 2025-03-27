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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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128
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Україна повідомить США про порушення Росією умов перемир’я – Зеленський

Домовленості про тишу в енергетиці, якої було досягнуто на переговорах в Саудівській Аравії, не працюють.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака дронів

Атака російських дронів на Херсон зруйнувала енергетику / © ТСН.ua

Удар російської армії у четвер, 27 березня, по українському місту Херсону, внаслідок якого постраждала енергетична інфраструктуру, став порушенням домовленостей про перемир’я. Про цей інцидент буде повідомлено США.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після українського саміту в Парижі.

За його словами, домовленості про тишу в енергетиці, якої було досягнуто на переговорах в Саудівській Аравії, не працюють.

«Два дні тому була ніч, коли ударів по енергетиці не було. Сьогодні була пошкоджена енергетика в місті Херсон російською артилерією. Ось так воно працює… Нна мою думку, якщо сьогодні було порушення і були удари по Херсону, були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена електрика, бо були удари і по енергетиці… повинна бути реакція Сполучених Штатів в діях», — сказав український президент.

Зеленський наголосив, що Херсон є цивільним містом, а не полем бою і саме цивільні люди втратили енергетику.

«Ми чітко розуміємо, куди були постріли, що зруйновано, що втрачено. У нас все це є, ми все це підготуємо. Міністр оборони отримав від мене цей наказ. Це підготується і передасться Сполученим Штатам Америки. І після цього ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки, так, як вони нам говорили, що вони будуть на порушення реагувати», — заявив український президент.

Нагадаємо, у Херсоні під російський обстріл потрапила бригада «швидкої», яка допомагала пораненому. Є постраждалі.

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